Przegląd najnowszych artykułów

Do wynajęcia mieszkanie w samym sercu Krakowa 1900 zł Kraków Mam do wynajęcia mieszkanie w samym sercu Krakowa (3 minuty od Rynku na piechotę) przy ul.Św.Sebastiana. Mieszkanie ma 50m2 +antresola. Mieszkanie składa się z przedpokoju, łazienki z wc kuchni oraz jednego dużego pokoju z antresolą. Dwa miejsca na dole i dwa miejsca na górze. Wysokość mieszkania to 3,40m, wysokość antresoli to ok 1,50m więc można spokojnie się po niej poruszać. Kuchnia przechodnia. Ogrzewanie elektr