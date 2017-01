Przegląd najnowszych artykułów

Nowy rok to nowe otwarcie, a więc czas tworzenia postanowień noworocznych (New Year Resolutions) i podejmowania nowych wyzwań (new challenges). Bądź wytrwały w realizacji założonych celów i zapoznaj się z 15 przydatnymi idiomami związanymi z planami na nowy rok. It’s a good moment to start from scratch!