Przegląd najnowszych artykułów

Jedna rzecz to świadomość, że Ziemia przechodziła już w przeszłości nagłe zmiany klimatu – zwane zdarzeniami typu Dansgaard-Oeschger (D-O). Jednak ustalenie przyczyn tych dramatycznych i raczej krótkoterminowych zmian, to już inna historia, którą dr Rachael Rhodes z Uniwersytetu w Cambridge rekonstruuje za pomocą danych chemicznych z rdzeni lodowych pobranych na Grenlandii.