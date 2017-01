Przegląd najnowszych artykułów

Specjaliści i menedżerowie są coraz bardziej otwarci na przeprowadzkę za pracą. Za najbardziej atrakcyjną destynację pracownicy uznali Wrocław. Relokacja zawodowa do stolicy Dolnego Śląska byłaby interesująca dla 39% z nich. 36% badanych przez firmę rekrutacyjną Antal chętnie przeprowadzi się zaś do Trójmiasta. Nadmorska aglomeracja wyprzedziła w tym roku Warszawę (31%). Rekordowo mało Polaków rozważa obecnie migrację za granicę, ale za to zyskuje na znaczeniu chęć zwiedzania świata poprzez pracę – dodają eksperci Work Service.